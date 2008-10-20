Результати 8-го туру англійської Прем`єр-ліги

Городяни виграють

У неділю в рамках 8 туру в англійській Прем`єр-лізі було зіграно два матчі: Сток Сіті - Тоттенхем 2:1 (Хіггінботхем 19 пен., Делап 52 - Бент 24 Халл Сіті - Вест Хем 1:0 (Тернер, 50) Нагадаємо результати решти матчів 8 туру Міддлсбро - Челсі 0:5 (Калу 14, 53, Беллетті 51, Лемпард 63, Малуда 67) Арсенал - Евертон 3:1 (Насрі 48, ван Персі 70, Волкотт 90 - Осман 9) Астон Вілла - Портсмут 0:0 Болтон - Блекберн 0:0 Фулхем - Сандерленд 0:0 Ліверпуль - Віган 3:2 (Куйт 37, 85, Рієра 80 - Закі 30, 45) МЮ - Вест Бромвіч 4:0 (Руні 56, Роналду 69, Бербатов 71, Нані 90) 8 тур Прем`єр-ліги завершиться сьогодні матчем Ньюкасл - Манчестер Сіті.

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