Підсумки 11-го туру Чемпіонату України з футболу

09:11, 20 жовтня 2008
Футбол 2012
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Карпати винесли Таврію

Завершилися матчі 11 туру Чемпіонату України з футболу.

Ворскла - Металург З 1 : 1 (Сачко 53 - Годін 46)

Таврія - Карпати 1 : 4 (Ковпак 79 - Пшеничних 14, Кожанов 45, Кобін 74, Худобяк 93) 

Дніпро - Металург Д 1 : 1 (Воробей 13 - Чечер 49)

Нагадаємо результати решти матчів 11 туру:

Шахтар - Кривбас 4:2 (Брандао 16, 71, Срна 48, Гладкий 69, - Максимов 11, Костишин 84)

Іллічівець - Чорноморець 1:0 (Ліма 19)

ФК Львів - ФК Харків 1:0 (Худзик 69)

Металіст - Арсенал 3:1 (Коельо 67, 78, Слюсар 84 - Закарлюка 80)

Динамо - Зоря 5:0 (Бангура 3, 15, Алієв 5, Гіоане 11, Зозуля 79 пен.)

Турнірна таблиця виглядає наступним чином:

1 Динамо 28

2 Металург Д 26

3 Металіст 21

4 Ворскла 19

5 Металург З  19

6 Дніпро 16

7 Зоря 16

8 Шахтар 15

9 Чорноморець 13

10 Кривбас 13

11 Карпати 11

12 Арсенал До 10

13 Іллічівець 9

14 ФК Львів 8

15 Таврія 7

16 ФК Харків 6

 

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