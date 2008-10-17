Як укладають злітно-посадкову смугу в аеропорту Донецька (фото)

Вже пройдено 800 погонних метрів

В Донецькому аеропорту вже укладено 800 погонних метрів важкого бетону верхнього шару злітно - посадкової смуги. Як повідомляв УНІАН, для виконання цього стратегічного етапу робіт ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» запустило в дію найбільший у світі укладальник бетону SP 1600 вартістю понад ніж три мільйони євро. Фото надані прес-службою Міністерства транспорту та зв’язку України.

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