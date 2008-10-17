Шахтар залишився без двох ключових гравців

Донецький «Шахтар» на певний час залишився без двох провідних гравців - бразильців Ілсіньйо і Луїса Адріано.

Минулий тиждень для донецького «Шахтаря» видався не найуспішнішим: з «обойми» випали два ключові гравці - Ілсіньйо і Луїс Адріано, повідомляє прес-служба клубу. Перший одержав перелом п`ятої плеснової кістки на лівій нозі, а другий заокеанський легіонер потрапив до лікарні з апендицитом. Пако Біоска, керівник медичної служби «гірників», повідав подробиці про стан футболістів: "У вівторок 14 жовтня в клініці «Quiron», яка знаходиться в Барселоні, Ілсіньйо був успішно прооперований відомим іспанським хірургом-ортопедом Рамоном Кугатом, що якраз спеціалізується на спортивних травмах. Якщо говорити медичною мовою, то нашому футболістові був зроблений остеосинтез з використанням полутораміліметрового шурупа, який вставили в переламану кістку".

За словами Біоски період одужання і реабілітації футболіста може зайняти близько трьох місяців. Зараз Ілсіньйо вирушив додому, до Бразилії, тому що йому рекомендований спокій. Але вже за деякий час він повернеться до Донецька, і відновлюватиметься там.

Операція Луїса Адріано теж пройшла вдало, футболіст почувається нормально. На сьогоднішній день він у Донецьку, під наглядом медиків ФК «Шахтар».