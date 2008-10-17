Сьомін: у Москві дуже ревно ставляться до успіхів «Динамо Київ»

Головний тренер Київського "Динамо" Юрій СЬОМІН зазначає, що в Москві завжди з особливими ревнощами ставляться до успіхів київського клубу, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Відповідаючи на питання журналіста «Наскільки ревно в столиці СРСР ставилися до успіхів київського "Динамо"?», Ю.Семін сказав: «Дуже ревно, тут навіть питань немає!»

«Але, упевнений, і кияни ревно ставилися до успіхів "москалів"», - додав він жартома.

Саме тому, переконаний наставник, матчі між "Динамо" і будь-якою з московських команд завжди проходили з особливим напруженням - як на полі, так і на трибунах. Він упевнений, що так збереглося і до цього дня.

«Всі переконалися в цьому, коли ми недавно приїжджали грати до Москви зі "Спартаком". Ті 50 тисяч глядачів, які прийшли на цей поєдинок, дуже ревно і принципово ставилися до "Динамо"», - підкреслив Ю.СЬОМІН.