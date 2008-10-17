Бондар пропонує уряду поділитися з містами ЧЄ-12 зібраними податками

Високий рівень підготовки Дніпропетровщини до футбольного чемпіонату «Євро-2012» відбувається за рахунок залучення коштів інвесторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це під час брифінгу заявив голова облдержадміністрації Віктор БОНДАР.

Зокрема, зазначив він, будівництво та відкриття першого сучасного стадіону «Арена-Дніпро», на якому будуть проведені фінальні матчі «Євро-2012», відбулося за рахунок коштів потужної регіональної фінансово-промислової групи. За такою ж схемою відбувається будівництво готелів, ресторанів та торговельно-розважальних центрів.

Водночас, В.БОНДАР наголосив на своїй позиції щодо зміни бюджетних відносин між центральними органами влади та регіонами. За словами керівника області, пропозиції залишати певні кошти в регіонах цілком підтримує сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Так, пропонується залишати 10 % податків на прибуток у бюджетах областей, 50% цих же податків - у бюджеті міст, що прийматимуть ігри чемпіонату та 25% від перевиконання податкових надходжень залишати тим бюджетам регіонів та міст, які їх перевиконали. Крім того, вважає В. БОНДАР, доцільно залишати у бюджеті областей транспортний і екологічний податки.

За таких умов, переконаний Дніпропетровський губернатор, підготовка до чемпіонату Європи з футболу 2012 року та розвиток регіону будуть більш інтенсивними.