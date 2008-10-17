Шість компаній хочуть проектувати в ”Борисполі” тимчасовий термінал

У середу, 15 жовтня, відбулося розкриття тендерних пропозицій на визначення розробника робочого проекту «Тимчасової будівлі терміналу з легких конструкцій, що швидко монтуються» для обслуговування пасажирів чартерних рейсів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, свої тендерні пропозиції для участі у відкритих торгах подали шестеро учасників.

Серед них - чотири українські компанії: ТОВ «ТВіКС», ТОВ «ЛАКМА–БУД», «Будівельна корпорація «Альтіс–Холдінг», ТОВ «Мікол»; словенська компанія «GHholdingd.d.» та канадська «SprungInstantStruktures». Наразі проводиться оцінка пропозицій.

За словами генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Бориса ШАХСУВАРОВА, запланований термінал призначатиметься для авіакомпаній, які здійснюють низькобюджетні та чартерні рейси. Таким чином, з’явиться можливість відокремити пасажирів регулярних рейсів від пасажиропотоку чартерних та низькобюджетних рейсів.

Орієнтовний термін будівництва терміналу – 9-10 місяців, попередня вартість будівництва - 200 – 300 млн. грн.. Операційна площа запланованого чартерного терміналу складатиме близько 18 000 м2.

Переможець стане відомий протягом терміну, що не перевищує 30 робочих днів з дня розкриття пропозицій