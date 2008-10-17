У Львівській міськраді насварили мера Садового

Депутати Львівської міської ради визнали незадовільною роботу міського голови Андрія САДОВОГО і виконавчих органів влади щодо підготовки Львова до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення під час сьогоднішнього засідання міськради проголосували 70 депутатів (всього у Львівській міській раді 90 депутатів).

Відповідно до ухвали, до 15 листопада міський голова має провести відкриті конкурси на визначення інвестора і генпідрядника будівництва стадіону до Чемпіонату Європи, а на сесії Львівської міської ради 23 жовтня представити міську цільову програму з підготовки та проведення Євро-2012.

Також рішення міськради зобов’язує міського голову в місячний термін розглянути питання про доцільність перебування на займаній посаді його заступника з питань Євро-2012 Олександра ЖАРІКОВА, а також вказати директору департаменту Євро-2012 Олегу ЗАСАДНОМУ на його пасивність у підготовці до європейської першості.