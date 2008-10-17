Червоненко: до ЧЄ-2012 на ”Дніпро-Арені” сидінь вистачить всім

Керівник Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО сьогодні офіційно заявив у Дніпропетровську, що проблем з кількістю сидінь для глядачів на новому стадіоні “Арена–Дніпро” не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, нещодавні звинувачення в ЗМІ, що на стадіоні в Дніпропетровську не вистачає сидінь для глядачів (за вимогами УЄФА) “штучно вигадана проблема”.

“Сидінь буде стільки, скільки потрібно, наявні будуть замінені”, - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, нещодавно відкритий стадіон “Арена-Дніпро” є кращим не лише в Україні.

Є.ЧЕРВОНЕНКО наголосив, що Дніпропетровськ “показав приклад всім” щодо підготовки до Євро-2012.

Керівник Національного агентства заявив, що у нього немає сумніву у затвердженні Дніпропетровська як міста, де пройдуть матчі фінальної частини футбольного чемпіонату 2012 року.

УЄФА остаточно визначить українські міста, які прийматимуть Євро-2012, 15 травня 2009 року.