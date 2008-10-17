Мілан приглядається до Тараса Михалика

Захисник київського Динамо і збірної України Тарас Михалик опинився у сфері інтересів італійського Мілана, пише football.ua з посиланням на Corriere dello Sport.

Россо-нері вже нині думають про трансферну кампанію наступного літа і моніторять ринок у пошуках нових гравців. Шукають, переважно, захисників і півзахисників, оскільки саме в цих лініях зібрані головні ветерани команди, які невдовзі підуть на заслужений відпочинок.

Мілан веде переговори з Ліверпулем щодо трансферу данця Даніеля Аггера, а поки Ліверпуль не дав остаточної відповіді, генеральний директор італійців Ар`єдо Браїда зустрівся зі своїм колегою із київського Динамо Резо Чохонелідзе.

Нагадаємо, що Чохонелідзе працював у Мілані на посаді скаута по Східній Європі, і з його подачі у складі россо-нері опинилися Каха Каладзе і Віталій Кутузов.

В італійських ЗМІ Тараса описали так: "Тарас Михалик, 25 років, потужний опорний півзахисник Динамо і збірної України. Має чудові фізичні характеристики (185 см, 77 кг) і нагадує раннього Каху Каладзе".

Новина про Михалика, оприлюднена на сайті Corriere dello Sport має назву: "Михалик - новий Гаттузо"...