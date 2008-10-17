Нацагентство з Євро-2012 замовить аеропорт у Дніпропетровську

Національне агентство з питань підготовки та проведенняв Україні фінальної частини Чемпіонату Євро-2012 готове виступити замовником проекту реконструкції аеропорту Дніпропетровська. Про це сьогодні під час перебування в місті повідомив керівник Агентства Євген ЧЕРВОНЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Ми виходимо з ініціативою, щоб Агенство стало держзамовником проекту, який зроблений на виділені кошти», - зазначив Є. ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, Агентство наполягає на якнайвидшій приватизації аеропорту Дніпропетровська шляхом проведення конкурсу.

Є. ЧЕРВОНЕНКО висловив здивування, «як в умовах фінансової кризи не використовувати потенціал приватного бізнесу, який хоче інвестувати в аеропорт?»

«Аеропорт з Дніпропетровська нікуди не заберуть», - наголосив керівник Агентства.

За словами Є. ЧЕРВОНЕНКА, в аеропорту планується побудувати нову злітно-посадкову смугу. Існуюча смуга використовуватиметься як запасна та як додаткова стоянка для літаків, що відповідає вимогам УЄФА.