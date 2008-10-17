Парк біля «Донбас Арени» впорядкують німці

Визначено переможця тендеру на розробку концепції і виконання робіт з впорядкування території парка навколо стадіону ФК “Шахтар” “Донбас Арена”, що будується.

Як повідомили УНІАН в прес-службі стадіону «Донбас Арена», німецька компанія Fagus, що перемогла в тендері, до кінця жовтня 2008 року представить громадськості Донецька проект першої і другої черги будівництва парка.

Спочатку бюджет проекту парку складав 10 млн. доларів. Проте в червні 2008 року президент ФК «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ ухвалив рішення про збільшення бюджету проекту парка до 30 млн. доларів, повідомляє прес-служба.

Компанія Fagus спеціалізується на урбаністичному ландшафтному і парковому дизайні, а також міському озелененні. Провідним архітектором компанії є дипломований інженер ландшафтного дизайну Габріела ЗЕЛЕМАН. Всього в компанії працює 24 архітектори зеленого дизайну. Компанія удостоєна Національної премії Німеччини за проект парка в Туріні площею 800 тис. га, розташованому на місці видобутку уранових руд.

Обсяг робіт по парку «Донбас Арени» становить 24 га прилеглої до стадіону території і 35 гектарів міської паркової зони. Дизайн-проект включає квітники, газони, ігрові майданчики, розташування дерев і чагарників. На території парку будуть висаджені дерева віком 30-40 років, привезені з кращих розплідників Європи. Також дизайн припускає наявність фонтанів в районі ставка, який спеціально розширять, а берегову лінію відкоректують згідно з проектом дизайну, а також каскад фонтанів із західного боку стадіону по вул. Челюскінців, де раніше був розташований центральний вхід в парк.

Згідно з вимогами УЄФА, додана ще одна парковка для людей з обмеженими фізичними можливостями і декілька кас з продажу квитків в різних місцях на території парка. Цікаве дизайнерське рішення запропоноване для найбільшої парковки, прилеглої до стадіону на півночі. Парковочні лінії будуть розділені великими деревами більш як 8 м заввишки, крона яких починається на висоті не менш як три метри. Таким чином, видимість для маневреності машин буде хороша, і навіть парковка купатиметься в зелені.