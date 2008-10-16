ФК «Чорноморець» може переїхати з Одеси

Правління футбольного клубу «Чорноморець» може тимчасово перевести команду до іншого міста, заявив на зустрічі з журналістами заступник директора Одеського міського департаменту з підготовки до Євро-2012 Вадим ТЕРЕЩУК. Це пов`язано з відсутністю у «Чорноморця» резервної арени, а реконструкцію базового стадіону вже розпочато.

В.ТЕРЕЩУК нагадав, що «згідно з постановою Кабміну резервною ареною для «Чорноморця» мав стати стадіон СКА в Приморському районі Одеси, що перебуває у віданні Міноборони України. Проте керівництво відомства саботує передачу стадіону ФК «Чорноморець». Проігнороване також звернення Одеської облради до Президента і Кабміну України з проханням забезпечити передачу стадіону СКА в комунальну власність територіальній громаді Одеси в рамках виконання Указу Президента від 24 жовтня 2007 року.

У свою чергу, заступник начальника управління спорту Міноборони Леонід ЛИТВИН обнародував позицію відомства, яка «полягає в тому, що стадіон СКА буде передано місту лише після виділення 60 квартир одеським військовослужбовцям-першочерговикам, що відповідає домовленості про умови передачі стадіону».

Він уточнив, що всі квартири мають бути одержані в 2008 році, проте поки що в наявності їх всього вісім, а бюджетний рік добігає кінця. Крім того, відомо, що «влада має заборгованість перед управлінням капітального будівництва у розмірі 4,5 млн. грн.», зазначив Л.ЛИТВИН.

Він також констатував, що на адресу Міноборони надійшов лист віце-мера Одеси про те, що все готове для передачі житла. «Але ви ж розумієте, - сказав Л.ЛИТВИН, - сьогодні є квартири для виділення військовослужбовцям, а завтра їх немає. Якщо ми передамо стадіон, не одержавши спочатку 60 квартир, то можемо залишитися без обумовленого договором житла».