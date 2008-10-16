Миколаївський футбол відзначає “Золотий” ювілей

Цієї суботи, 18 жовтня, в Миколаєві відбудуться урочистості з нагоди знаменної дати – 100-ліття місцевого футболу.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформаційної політики Федерації футболу України.

На Миколаївщині у футбол почали грати давно, ще з кінця позаминулого століття. Це й не дивно, адже в тутешні порти постійно приходили судна з іноземними моряками, зокрема англійцями.

Але офіційною датою появи цієї гри в регіоні вважають 1908 рік, коли англієць БЕЙТ організував у Миколаєві перший футбольний клуб – «Зебра». З тих пір багато води утекло в річках Південний Буг та Інгул, але незмінне одне: футбол став справжньою народною грою, видом спорту номер один у місті корабелів. І на Миколаївщині футболом займаються – професійно чи задля дозвілля – десятки тисяч дорослих, дітей, жінок, ветеранів, людей з обмеженими фізичними можливостями.

З нагоди знаменної дати в Миколаєві пройде низка цікавих заходів. У суботу зранку, о 9.30, відбудеться відкриття двох футбольних майданчиків – на СДЮШОР «Торпедо» і на Центральному міському стадіоні (ЦМС). Згодом, о 12.00, урочисто відкриють меморіальний знак з нагоди 100-ліття миколаївського футболу. На гранітній стелі, яка прикрашатиме проспект Леніна неподалік від центрального входу до ЦМС, висічені імена людей – футболістів, тренерів, організаторів спорту, котрі протягом століття внесли найбільший вклад у розвиток популярної гри.

Одразу ж після цього урочистості перейдуть у чашу головної спортивної арени обласного центру. Тут вшанують представників футбольної громадськості міста та області, а розважатимуть усіх артисти з Будинку культури ДП НВКГ «Зоря» - «Машпроект».

І, безперечно, цього святкового дня ніяк не обійтися без футболу. Спочатку на зелене поле вийдуть ветерани. А потому Кубок сторіччя миколаївського футболу розіграють між собою діючі чемпіон і володар Кубка Миколаївської області, відповідно, «Торпедо» (Миколаїв) і «Воронівка» (с. Воронівка, Вознесенський район).

Необхідно зауважити, що в заходах візьмуть участь делегації з усіх районів області. Запрошені на свято і почесні гості – члени виконкому ФФУ на чолі з президентом Григорієм СУРКІСОМ, ветерани миколаївського футболу як з Миколаєва, так і ті, що проживають вдалині від рідного міста, а також перші особи обласної і міської влади.