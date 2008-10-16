Воронін вийде на поле зі зламаним носом (фото)

13:52, 16 жовтня 2008
Футбол 2012
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"Час для першої домашньої перемоги"

В інтерв`ю офіційному сайту берлінської Герти Андрій Воронін заявив, що незважаючи на перелом носа, налаштований на наступний матч.

"Якраз самий час для першої домашньої перемоги. Швидше за все, я гратиму навіть без захисної маски - перелом носа мене не турбує. Моя мета - гол для Софії і моєї дружини Юлії", поділився українець.

Перелом носа Андрій одержав на тренуванні в результаті невдалого зіткнення з партнером по команді.

Football.ua

 

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