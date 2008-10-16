Львів починає активну саморекламу

11:59, 16 жовтня 2008
Футбол 2012
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Незабаром побачимо ролик

Львів має нову промоційну продукцію, яка рекламуватиме місто в Україні - буклети про історію та визначні місця «Львів відкритий для світу» видані 5 мовами, зокрема англійською, французькою, німецькою, польською та українською, повідомляють у прес-службі міськради.

Крім цього заплановано промоційну кампанію із залученням телебачення та кінотеатрів (в обласних центрах України), а також мережі Інтернет.

Двома мовами (українською та англійською) видано карти міста. Вийшла друком друга серія кишенькового видання карти від громадської організації «Підкова» - карта готелів та ресторанів Львова. Попередня карта стосувалася музеїв.

Заплановано інші серії видання: карта кав’ярень, храмів та інших привабливих туристичних об’єктів міста.

Крім цього, на 17 жовтня заплановано початок промоційної кампанії із залученням телебачення та кінотеатрів, а також мережі Інтернет. Створено промоційний ролик Львова.

Завдання цієї кампанії – запрошення до Львова туристів з усієї України, впізнаваність символіки міста, реклама промоційного сайту Львова www.lviv.ua.

Промоційний логотип Львова, який використовується, має символічні значення. Ратуша разом з іншими вежами – дзвіницею Вірменського собору (зеленого кольору), дзвіницею церкви Успіння Пресвятої Богородиці (червоного), вежею Латинської (польської) катедри (синього) та вежею-дзвіницею монастиря Бернардинів (фіолетового) символізують багату архітектурну спадщину міста, різноманітність культур, національностей, конфесій, які існували в місті від часу його заснування.

За словами начальник відділу промоції Львівської міської ради Ксенії КУРИЛИШИН, в процесі підготовки до Євро-2012 промоційні заходи скеровуються для розвитку Львова як туристичної столиці, культурного центру, міста для інвестицій, осередку науки та технологій, інноваційного центру тощо.

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