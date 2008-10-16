У Дніпропетровську планують збудувати три додаткові автостанції

У Дніпропетровській облдержадміністрації вивчають можливість створення додаткових автостанцій на території обласного центру.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор СЕРГЄЄВ, передає прес-служба ОДА.

Функціонування таких станцій дозволить розвантажити дороги Дніпропетровська маршрутними автобусами, що в’їжджають до міста. Так, до Дніпропетровська міжміські автобуси зможуть заїхати з будь-якої сторони та зробити кінцеву зупинку, аби не слідувати через усе місто, не перевантажуючи вулиці.

Наразі в облдержадміністрації розглядають можливість зведення таких автостанцій зі сторони міста Новомосковська, в районі річного порту та вул. Титова. Ці проекти знайшли підтримку з боку місцевої влади, а їх будівництво передбачено за кошти інвесторів.

Водночас планують привести до ладу і центральний автовокзал Дніпропетровська.

За словами В.СЕРГЄЄВА, будівництво додаткових автостанцій та впорядкування центрального автовокзалу має завершитися до початку чемпіонату з футболу «Євро-2012».