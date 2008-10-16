В Донецькому аеропорту почали стелити злітно - посадкову смугу

Фахівці ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» приступили до укладання верхнього шару важкого бетону злітний – посадочної смуги в Донецькому аеропорту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міськради, для виконання цього стратегічного етапу робіт «Альтком» запускає найбільший в світі укладальник бетону SP 1600 вартістю зверху 3-х мільйонів євро.

Єдиний в Україні екземпляр, прибулий з Німеччини, здатний укладати смугу важкого бетону шириною 15 метрів і завтовшки 50 сантиметрів двома шарами, паралельно укладаючи і арматуру. І все це – певними кроками, заданими автоматично. Щоб представити масштаби машини, досить сказати, що везли її до місця збірки на восьми хурах.

Також до Донецька для консультацій прибула група німецьких інженерів на чолі з Дітмаром ШАФФРАТОМ і Пойтом ВІЛЬГЕЛЬМОМ - керівниками будівельних напрямів «Аеропорти» компаній «F.KIRCHHOFF» і «FUGEM» відповідно – провідних німецьких фірм, які виконують крупні державні замовлення на будівництво об`єктів підвищеної складності (зокрема, найбільшого в Європі міжнародного аеропорту у Франкфурте–на–майне).

За словами директора ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» Ігоря КАРНАКОВА, присутність німецьких професіоналів обумовлена високими вимогами до якості робіт на об`єкті, що будується.

Німецькі фахівці позитивно оцінили рівень професійної підготовки українських колег. Коментуючи підсумки спільної роботи, Д.Шаффрат, зокрема, відзначив: «Тут працює еліта дорожніх будівельників Європи».

На сьогоднішній в Донецькому аеропорту укладено 800 погонних метрів важкого бетону (верхнього шару злітний – посадочної смуги) шириною 15 метрів. «Альтком» планує видавати за зміну 400 – 600 нових метрів стратегічного об`єкту.