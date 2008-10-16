В Одесі відкрили новий інтернет-ресурс про підготовку до ЧЄ-2012

Одеські проекти по підготовці до ЄВРО-2012 тепер можна побачити на власні очі – з початку жовтня в місті відкритий новий Інтернет-ресурс WWW.ODESSA2012.GOV.UA, присвячений підготовці до ЄВРО-2012.

Про це повідомив директор департаменту міської ради з підготовки і проведення в Одесі чемпіонату Європи 2012 року з футболу Андрій ТЕРЗІЄВ, передає прес-служба міськради.

Головна мета створення нового ресурсу - надавати максимально оперативну і точну інформацію про ЄВРО в Одесі і про все, пов’язане з ним питанням. Сайт містить дані, структуровані за проектами, з яких складена міська програма підготовки.

Окрім презентацій низки проектів і міської цільової програми підготовки до ЄВРО-2012, на сайті є посилання на інші корисні ресурси - аналітичні матеріали, тематичні статті, веб-сайти відповідної тематики. Хід підготовки до чемпіонату відображають тематичні новини і власні прес-релізи міського департаменту.

За словами А.ТЕРЗІЄВА, поки що аналогів одеському інформаційному ресурсу, а також віртуальному туру, що демонструє майбутнє Одеського міжнародного аеропорту, в Україні немає.

Найближчим часом, за планами департаменту, на сайті з`явиться інтерактивна карта, яка продемонструє розташування об`єктів ЄВРО в Одесі, а також надасть інформацію про оточуюче їх міське середовище. Це буде дуже корисним для майбутніх гостей чемпіонату.

Віртуальні тури будуть доступні і для інших важливих проектів міської програми.