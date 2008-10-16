Харків затвердив Генплан інфраструктури об’єктів Євро-2012

У Харкові затверджено Генеральний план інфраструктури об’єктів , що задіяні в проведенні фінальної частині чемпіонату Європи 2012 року з футболу, повідомляють в прес-службі міськради.

За інформацією заступника міського голови Віктора ХРИСТОЄВА, місто представлено 74 об’єктами, з яких 11 – у Полтаві.

Загальна вартість всіх проектів 7 млрд грн, в тому числі з державного бюджету - 1,3 млрд грн, з місцевих бюджетів - 1 млрд грн., кошти інвесторів – 4,6 млрд грн.

Програма передбачає 7 головних завдань: 1 – реконструкція спортивного комплексу «Металіст»; 2 – учбово-тренувальні бази; 3 – аеропорти; 4 – міський транспорт; 5 – готелі; 6 – медичне забезпечення; 7 – міські дороги.