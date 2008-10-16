Львів просить німців побудувати стадіон до Євро-2012

Сьогодні, 16 жовтня, Львівська міська рада має надіслати німецькій компанії «Хохтіф Україна» проект договору про генеральний підряд на будівництва стадіону до Євро-2012, а також передати для ознайомлення проектну документацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, такої домовленості було досягнуто вчора під час першого раунду переговорів між головою облдержадміністрації Миколою КМІТЕМ, міським головою Андрієм САДОВИМ, головою Львівської обласної ради Мирославом СЕНИКОМ та генеральним директором компанії «Хохтіф Україна» Клаусом-Петером ВУРБСОМ.

«Хохтіф Україна» має вивчити надані документи протягом тижня, після чого надасть офіційну відповідь щодо потенційної участі у проекті. Ця компанія відома в Україні тим, що вже збудувала стадіон у Дніпропетровську,

За словами гендиректора компанії «Хохтіф Україна», стадіон до Євро-2012 у Львові можна збудувати за 2-2,5 роки.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня австрійська компанія Alpine Bau Gmbh і Львівська міська рада відмовилися підписувати угоду про будівництво стадіону у Львові до ЄВРО-2012.

Австрійці почали наполягати на збільшенні ціни споруди із заздалегідь задекларованих 85 млн євро до 120 млн євро, на що не погодилися представники мерії. При цьому австрійці обгрунтовували свою вимогу тим, що, подаючи первинний кошторис, вони помилилися в розрахунках.

Обласні депутати у відповідь пред`явили звинувачення австрійської компанії в корупційних схемах і звернулися у Генпрокуратуру і СБУ з вимогою перевірити причетність компанії до корупції.