У Львові кажуть, що аеропорт до ЧЄ-12 готують з випередженням графіку

Генеральний директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів» Олександр ЗАГРЕВА вважає необгрунтованою заяву керівника Виконавчої дирекції Євро-2012 Федерації футболу України Івана ФЕДОРЕНКА про «підвішений стан» аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012.

«Я не знаю, на чому базується остання заява Івана ФЕДОРЕНКА про «підвішений стан» львівського аеропорту у підготовці до проведення Євро-2012. Я не беруся її коментувати, але пан ФЕДОРЕНКО не конкретизував, що саме мається на увазі, які недопрацювання”, - сказав О.ЗАГРЕВА у коментарі УНІАН.

На його думку, І.ФЕДОРЕНКО не зовсім поінформований про хід робіт з підготовки львівського аеропорту до Євро-2012.

“Йому (І.ФЕДОРЕНКУ) варто було б лише зняти слухавку і зателефонувати в Мінтранс, щоб отримати компетентну інформацію про хід виконання запланованих робіт. А те, що на злітній смузі не стоїть екскаватор, – ще не означає, що роботи по реконструкції не ведуться», - сказав О.ЗАГРЕВА.

За його словами, станом на сьогоднішній день темпи реконструкції львівського аеропорту проводяться навіть з випередженням графіку.

«Вже повністю завершено проект реконструкції злітної смуги аеропорту. Проект практично готовий і вже з 15 вересня знаходиться на столі у міністра транспорту України Йосипа ВІНСЬКОГО, хоча, згідно з планом, цей проект мав бути виконаним до 31 грудня цього року. Підтвердити це можуть у профільному інституті Украеропроект, який розробляв цей проект на замовлення уряду. Для повної готовності проекту залишилося узгодити лише деякі земельні питання, оскільки планується розширення території аеропорту (визначення майбутнього контуру). А це вже в компетенції місцевих органів влади, оскільки аеропорт межує із землями, які належать місту та області», - поінформував О.ЗАГРЕВА.

«Щодо земель, які будуть виділятися для добудови злітно-посадкової смуги, то над вирішенням цього питання вже працюють дві міжвідомчі комісії у складі фахівців Мінтрансу та спеціалістів управління земельних ресурсів Львівської ОДА і Львівської обласної ради. До кінця року їх буде вирішено, і проект реконструкції злітної смуги аеропорту буде направлено на експертизу», - переконаний О.ЗАГРЕВА.

Гендиректор аеропорту також повідомив, що згідно з графіком, а саме – 1 жовтня, за дорученням віце-прем’єр міністра Івана ВАСЮНИКА та міністра транспорту Й.ВІНСЬКОГО був проведений тендер на проект будівництва нового пасажирського терміналу. Для визначення переможця тендеру відводиться 30 робочих днів, додав він.

О.ЗАГРЕВА також заявив, що «жодного зволікання з початком будівельних робіт немає, навпаки – всі роботи ведуться з випередженням графіка».

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня під час прес-конференції І.ФЕДОРЕНКО заявив, що «через зволікання з початком будівельних робіт і незадовільну підготовку Львова до Євро-2012 це місто може стати першим, яке виключать зі списку претендентів на проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року».

Він пояснив свої побоювання проблемами з будівництвом стадіону та аеропорту у Львові.

Щодо аеропорту, то він, за словами І.ФЕДОРЕНКА, перебуває у “підвішеному стані” через невизначеність з реконструкцією аеровокзалу та добудовою злітно-посадкової смуги. Щодо останньої, то землі, за рахунок яких її мали продовжити, повідомив І.ФЕДОРЕНКО, місцева влада, уже знаючи про Євро-2012, розпаювала і передала місцевим жителям.