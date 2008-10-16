Завершено демонтаж центру «Троїцький» перед НСК «Олімпійський»

У Києві завершено демонтаж недобудованого торгівельно-розважального центру «Троїцький» перед національним спортивним комплексом «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ підкреслив сьогодні у коментарі журналістам, що роботи з демонтажу було завершено вчасно, рівно за 100 днів, як і обіцяла міська влада.

Він нагадав, що на демонтаж було виділено 28 млн. грн. з міського бюджету.

За словами В.ЖУРАВСЬКОГО, на сьогоднішній день залишилась підземна частина «Троїцького», яку буде обладнано під підземний паркінг. Загалом за час робіт з демонтажу було вивезено 30 тонн залізобетону та 2,5 тонни, що складає приблизно 40 вагонів, металу та арматури. Зараз ще залишається подібне будівельне сміття на місці центру, але його буде прибрано звідси максимум за тиждень.

Як повідомив гендиректор «Київметробуд» - компанії, яка здійснювала демонтаж – Володимир ПЕТРЕНКО, на місці «Троїцького» залишилось три відсотки цієї будівлі, тому що вони тісно зв’язані з метрополітеном, який проходить під площею. За словами В.ПЕТРЕНКА, буде напрацьовано проект підземного паркінгу із врахуванням цих залишків споруди, а також його буде ув’язано із загальною реконструкцією НСК «Олімпійський». Проект підземного паркінгу та облаштування його наземної частини розроблятиме компанія «Юджин», і він буде узгоджений з німецькою фірмою, що займатиметься реконструкцією стадіону «Олімпійський». За його словами, поки не відомо, коли цей проект буде готовий.

В.ПЕТРЕНКО сподівається, що до робіт з облаштування паркінгу та його наземної частини залучать «Київметробуд», оскільки, ще раз зазначив він, це пов’язано зі столичним метрополітеном.

Щодо фінансування робіт з демонтажу ТРЦ «Троїцький», то В.ПЕТРЕНКО сказав, що не хоче торкатися цієї теми, зазначивши, що тут існує проблема. При цьому він додав, що вже мав розмову з Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ з цього питання, і той запевнив, що найближчим часом всі передбачені компанії «Київметробуд» кошти за виконані роботи надійдуть.

Як повідомляв УНІАН, демонтаж ТРЦ «Троїцький» розпочався за наполяганням УЄФА, яке заявило про неможливість проведення на НСК «Олімпійський» матчів Євро-2012, якщо не буде забезпечено безпеку уболівальників та їх вільне пересування на площі перед стадіоном.

Демонтаж «Троїцького» почали як аварійні роботи 20 березня ц.р. Однак Міністерство регіонального розвитку та будівництва України заборонило зносити ТРЦ «Троїцький» без проектної документації, і роботи були зупинені.

1 липня знову було розпочато роботи з демонтажу «Троїцького», і тоді перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів. Разом з тим, роботи знову були зупинені через відсутність документів щодо домовленостей про компенсацію забудовнику за знесену будівлю. Після офіційного оформлення цих паперів 19 липня знову розпочалися роботи з демонтажу ТРЦ.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяв, що демонтаж наземної частини ТРЦ «Троїцький» завершиться до 15 жовтня.