На «Донбас Арені» почалося укладання футбольного поля

У Донецьку на стадіоні, що буде приймати матчі Євро-2012, приступили до «збірки» футбольного газону, повідомляють у прес-службі «Донбас Арени».

Насамперед провели підготовчі роботи: основу поля розчистили, обробили і покрили спеціальною плівкою. Як тільки на стадіон прибудуть матеріали для дренажу (а станеться це вже найближчими днями), плівкове покриття крок за кроком зніматимуть і на поверхні, що відкрилася, почнуть прокладати траншеї для труб.

До речі, під футбольним полем прокладуть не тільки дренаж, але і системи зрошування і обігріву трави. Так, взимку біля коріння підтримуватиметься

постійна температура +15 - +18 °С, а на поверхні - від +1 до +5 °С.

Щоб флора одержувала необхідну для фотосинтезу кількість світла, в

холодну пору року по полю їздитиме спеціальна установка з біолампами, яка дає сонячний ефект.

Крім іншого, під футбольним газоном передбачена система аерації, тобто підведення свіжого повітря до кореневої системи - природне покриття повинне цілорічно і повноцінно «дихати».

В цілому «пиріг» ігрової арени, що складається з підземних конструкцій, виросте до 1 метра в глибину.