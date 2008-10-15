Екологи: автобани до Євро-2012 загрожують диким тваринам

При будівництві швидкісних автомагістралей до Євро-2012 необхідно врахувати шляхи міграції диких тварин і попередити можливість їх виходу на проїжджу частину, оскільки це може нести загрозу здоров’ю та життю людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник громадської еколого-правової організації «ЕкоПраво-Київ» Борис ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції “Футбольний чемпіонат “Євро-2012” знищить зелені зони в Києві та Донецьку”.

Він повідомив, що в Україні, згідно із взятими міжнародними зобов’язаннями, існує “екологічна мережа” – мережа коридорів (шляхів) традиційної міграції різноманітних видів диких тварин. Це необхідно обов’язково врахувати при спорудженні автобанів, переконаний природозахисник, оскільки проектами їх будівництва передбачається багаторазове перетинання таких коридорів, що несе потенційну загрозу не лише для тварин, а й для людей.

Б.ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, зокрема, повідомив статистику ДТП за участю диких тварин за 2006-2007 роки, надану Міністерством внутрішніх справ України. Так, 2006 року таких випадків сталося 1 тис. 323, а 2007 – 2 тис. 144, тобто тенденція до зростання. При цьому загинуло 5 осіб і понад 50 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Еколог підкреслив, що мова йде саме про швидкісні магістралі, на яких авто рухаються зі швидкістю понад 100 км/год. За такої швидкості наслідки зіткнення з твариною, яка може вийти на проїжджу частину, непередбачувані.

З метою максимально захистити як людей, так і тварин, керівник «ЕкоПраво-Київ» запропонував використати європейський досвід – поставити загорожу достатньої висоти вздовж дороги і обладнати підземні переходи під шосе для тварин. Він додав, що на єдиному в Україні автобані Київ – Одеса лише місцями є металеві загородження, але й вони невисокі і можуть спинити хіба домашню худобу.

Крім цього, повідомив Б.ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, в країнах ЄС вже починають обладнувати автівки датчиками, що виявляють тварину на відстані і попереджають водія.