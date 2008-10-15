Львову пропонують створити дирекцію з будівництва стадіону

Заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ вважає, що Львову якнайшвидше потрібно створити структуру, яка б здійснювала контроль та організацію будівництва стадіону до ігор Євро-2012.

Про це він сказав сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

За словами , Р.КАРАНДЄЄВА, у Донецьку дирекція з будівництва стадіону складається із 150 чоловік, у Києві вона тільки створюється, і Львів повинен піти цим шляхом. А керівником такої структури, додав він, повинен бути висококваліфікований спеціаліст, який має досвід в організації аналогічних або подібних спортивних споруд.

Заступник міністра також наголосив, що міській раді у короткий термін потрібно провести тендер за скороченою процедурою на визначення генпідрядника, а також краще попрацювати над інвестиційними пропозиціями.

Водночас, на думку керівника департаменту «ЄВРО 2012» міськради Олега ЗАСАДНОГО, Львів має достатній запас часу, щоб подолати складну ситуацію, яка склалася із будівництвом стадіону та стабільний кредит довіри від УЄФА, продемонстрований в останньому звіті Європейського футбольного союзу.

Як повідомляв УНІАН, вчора керівник Виконавчої дирекції Євро-2012 ФФУ Іван ФЕДОРЕНКО заявив, що УЄФА надав Україні місяців на те, щоб виконати всі вимоги Європейського союзу футбольних асоціацій щодо підготовки до фінальної частини Євро-2012.