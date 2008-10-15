Українці сумніваються у гідній підготовці країни до Євро-2012?

Українці почали сумніватися у гідній підготовці нашої країни до Євро-2012.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики, згідно з якими менше половини опитаних (43,9%) вважає, що Україна зможе гідно підготуватися до проведення Євро, повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО зауважив, що у кінці липня, згідно з даними опитування «Першої рейтингової системи», було більше 60% оптимістично налаштованих щодо цього питання українців. І лише 23% громадян вважали, що Україна не зможе підготуватися до проведення цього Чемпіонату.

Сьогодні 45,2% громадян вважають, що підготовка до Євро-2012 ведеться неналежним чином. При цьому схвалюють таку підготовку лише 26% опитаних, зазначив М.ТОМЕНКО.

Про неефективну роботу органів влади та місцевого самоврядування, що опікуються підготовкою до проведення Чемпіонату, на думку політика, свідчить також недостатня інформованість населення про Євро. Так, згідно з опитуванням, вперше чують про те, що в 2012 році в Україні та Польщі буде проводитись Чемпіонат Європи з футболу, аж 15% населення, сказав М.ТОМЕНКО.

Додатковою ж загрозою втрати довіри населення до можливостей української влади гідно підготуватися до проведення Чемпіонату з футболу у 2012 році М.ТОМЕНКО називає загострення політичної ситуації в країні.

«У громадян немає впевненості у політичній, соціально-економічній та фінансовій ситуації в Україні. А дострокові парламентські вибори та можливі їх наслідки ставлять під серйозну загрозу відповідальність нинішньої влади за своєчасне виконання плану заходів з підготовки до Євро», - вважає М.ТОМЕНКО.

Всеукраїнське опитування було проведене „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики з 25 вересня по 2 жовтня 2008 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1209 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.