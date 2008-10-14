УЄФА не має зобов’язань перед містами-претендентами на ЧЄ-12

УЄФА не має жодних матеріальних чи моральних зобов’язань перед містами-претендентами на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо ці міста з будь-яких причин не стануть господарями ігор турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції «Підготовка України до Євро-2012. Наступний етап» повідомив керівник Виконавчої дирекції Євро-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО.

За його словами, про це йдеться в листі, отриманому ФФУ від УЄФА минулої п’ятниці.

І.ФЕДОРЕНКО сказав, що УЄФА з метою уникнення непорозумінь ще раз наголосило, що не матиме жодних зобов’язань щодо будь-яких витрат власників стадіонів, органів влади та інших, “якщо ми не впораємося, і цей стадіон, це місто не попадуть до числа приймаючих”.

Він нагадав, що головною умовою проведення матчів чемпіонату в Україні та Польщі УЄФА ставить готовність стадіонів у Києві та Варшаві.

“Якщо не буде двох стадіонів, то вважаємо, що не буде Євро-2012”, - зазначив керівник Виконавчої дирекції Євро-2012.

Водночас він додав, що реконструкція НСК “Олімпійський” триває за графіком, і так само своєчасно проводиться будівництво стадіону у столиці Польщі.

Тому І.ФЕДОРЕНКО переконаний, що обидві країни виконають взяті на себе зобов’язання і проведуть Євро-2012 на належному рівні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.ФЕДОРЕНКО повідомив, що 15 травня 2009 року УЄФА визначить міста в Україні та Польщі, яким буде надано право стати господарями матчів фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.