15 травня 2009 року УЄФА визначить міста, які прийматимуть матчі Євро-2012

15 травня 2009 року УЄФА визначить міста в Україні та Польщі, яким буде надано право стати господарями матчів фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції «Підготовка України до Євро-2012. Наступний етап» повідомив керівник Виконавчої дирекції Євро-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО.

Він, зокрема, зазначив, що минулої п’ятниці ФФУ отримала листа з УЄФА стосовно подальшої підготовки Євро-2012.

“Ми побачили сьогодні конкретну цифру в цьому листі, коли буде визначено ті міста, які будуть приймати Євро-2012. Це 15 травня або трошки пізніше - так написано в листі”, - сказав І.ФЕДОРЕНКО.

Таким чином, додав він, "у нас є близько семи місяців, щоб виконати взяті на себе зобов’язання".

За словами І.ФЕДОРЕНКА, у листі УЄФА відзначається прогрес, досягнутий в Україні та Польщі протягом останнього часу, але, водночас, наголошується, що невиконання будь-якої умови призведе до відкликання права на Євро-2012 в будь-який момент.

У листі УЄФА, повідомив керівник Виконавчої дирекції Євро-2012, також надано План дій щодо подальшої підготовки до турніру. Цей План складається з плану зі стадіонів, плану з інфраструктури (розміщення, транспорт) і плану з технологій (телекомунікацій і інформаційного забезпечення).

“Реалізація цього плану починається вже з середини жовтня (2008 року) і закінчується, відповідно, 15 травня (2009 року)”, - сказав І.ФЕДОРЕНКО.

Крім цього, додав він, ФФУ має ознайомити з цим планом Кабінет міністрів, який, у свою чергу, має надати УЄФА гарантії його виконання.