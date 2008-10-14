ФФУ шукає шляхи підвищення безпеки на футбольних матчах

Федерація футболу України стурбована станом забезпечення безпеки під час проведення матчів національного чемпіонату і заявляє про необхідність якнайшвидшого пошуку шляхів вирішення цього питання напередодні Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання обговорюється сьогодні у Києві під час семінару “Гарантування безпеки під час проведення матчів чемпіонату України та підготовки до Євро-2012”.

“Питання безпеки є питанням №1. Сьогодні ми змушені констатувати, що порушення громадського порядку на стадіонах, на жаль, має тенденцію до поступового зростання”, - сказав віце-президент ФФУ, голова комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Борис ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ.

За його інформацією, цього року в 10-ти турах української Прем’єр-ліги зафіксовано 45 випадків порушення громадського порядку, тобто, майже в кожному другому матчі. На щастя, відзначив Б.ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ, люди не постраждали, але, додав він, “до цього, мабуть, залишилося кілька кроків, якщо не вживати заходів”.

Найбільш поширеними порушеннями під час футбольних матчів є використання піротехнічних виробів і банерів образливого змісту стосовно однієї з команд, повідомив відповідальний за безпеку проведення змагань Прем’єр-ліги Петро ІВАНОВ.

Він зазначив, що футбольні клуби, чиї вболівальники допустили порушення, понесли відповідні штрафні санкції.

У свою чергу, представники клубів, присутні на семінарі, одностайно висловилися за те, що подібна система покарання не вплине на ситуацію. На їхню думку, потрібно кардинально змінити систему покарань і перейти до персональної відповідальності порушників – якщо людина знатиме, що їй загрожує великий штраф, вона не буде хуліганити під час матчу. До того ж, є категорія вболівальників, які не реагують на прохання клубів дотримуватися порядку і вчиняють хуліганські дії, а відповідає – клуб, хоча і не має важелів впливу на таких людей.

Але для запровадження персональної відповідальності, констатували учасники заходу, потрібно внести зміни, в першу чергу, до нормативно-правової бази, тому що навіть перевірка вболівальників, котрі приходять сьогодні на стадіони України, не має юридичних підстав.

З цією метою ФФУ спільно з футбольними клубами та правоохоронними органами держави має намір розробити та затвердити на рівні керівників зацікавлених організацій заходи із забезпечення правопорядку та безпеки проведення змагань з футболу, якими передбачити вичерпні дії відповідних підрозділів під час підготовки, проведення та закінчення матчів. До роботи планують залучити МВС, МНС, СБУ, Міністерство охорони здоров’я, Мінсім’ямолодьспорту, регіональні футбольні федерації, адміністрації стадіонів та Молодіжний футбольний союз.