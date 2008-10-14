Прокуратура відмовилася порушувати справу проти ”Зеніту”

Прокуратура Німеччини відмовилася від порушення кримінальної справи з приводу півфінального матчу у відповідь Кубка УЄФА-2007/08 між "Зенітом" і "Баварією" (4:0) у зв`язку з відсутністю доказів, повідомляє Спорт-Экспресс з посиланням на AP. "У нас не немає ніяких конкретних причин для початку розслідування", - заявив прокурор Крістіан Шмідт-Зоммерфельд.

Нагадаємо, скандал розгорівся після публікації в іспанській газеті El Pais про те, що поєдинок, після якого російський клуб вийшов у фінал єврокубка, а згодом завоював трофей, носив договірний характер.

"В даний час ФК "Зеніт" паралельно з клубом "Баварія" направив претензію в El Pais з вимогою опублікувати спростування всіх фактів, що містилися в статті, які ганьблять честь обох клубів, - повідомив "Коммерсанту" гендиректор ФК "Зеніт" Максим Мітрофанов - Також готова позовна заява, яку "Зеніт" одночасно з "Баварією" подасть на цьому тижні до іспанського суду".