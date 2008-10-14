”Олімпійский” почали будувати

На Національному спортивному комплексі "Олімпійський" розпочалися підготовчі будівельні роботи для проведення випробування міцності фундаменту трибун першого та другого ярусів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

"До 15 жовтня на стадіоні ми плануємо встановити 16 залізобетонних паль. Через місяць після встановлення ці несучі конструкції пройдуть випробування на здатність витримувати навантаження," - повідомив заступник міністра Сергій ДРАЧ.

Для створення перших випробувальних паль в свердловини глибиною 22 метри та діаметром 600 міліметрів почали заливати бетон.

Роботи з буріння свердловин проводить спеціалізована будівельна фірма "Транс-міст" за допомогою двох бурових установок.