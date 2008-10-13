МОЗ готує реформу надання швидкої допомоги на основі вимог УЄФА

Зміна системи надання швидкої допомоги в Україні здійснюватиметься на основі вимог УЄФА в рамках підготовки до проведення в державі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні під час інтернет-конференції на сайті www.liga.net.

“Зараз Міністерство охорони здоров’я на основі вимог УЄФА до надання швидкої допомоги вболівальникам готує рішення по зміні всієї системи надання цієї допомоги всьому населенню України”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, проведення Євро-2012 стимулюватиме розвиток кожної сфери суспільного життя в Україні.

“Я впевнений, що Україна запровадить до Євро-2012 цілий ряд економічних програм, зокрема, одна з таких програм – це програма роздільного збирання побутових відходів. Ми практично змінимо всю туристичну структуру держави, а це десятки тисяч нових робочих місць. Нам треба український туристичний сервіс зробити багатомовним, і програму вивчення іноземних мов треба запроваджувати вже найближчим часом. У кожній сфері суспільного життя Євро буде стимулювати зміни”, - вважає віце-прем’єр.