У Кабміні створять координаційний департамент Євро-2012

Кабінет міністрів планує створити в структурі свого секретаріату координаційний департамент з питань підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні під час Інтернет-конференції на сайті www.liga.net

“Завершується підготовка такого рішення. Воно, перш за все, передбачає посилення персональної відповідальності віце-прем’єр-міністра за реалізацію програми підготовки до Євро, а також створення у структурі Секретаріату Кабміну координаційного департаменту з питань підготовки до турніру на чолі із заступником міністра Кабінету міністрів. У найближчий час проект цих рішень буде винесений на обговорення”, - сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем’єр повідомив, що найближчим часом представить Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ і Кабінету міністрів проект відкоригованої системи управління підготовкою до Євро-2012.

За словами І.ВАСЮНИКА, світова фінансова криза не вплинула на процеси підготовки України до Євро-2012. “Фінансова криза на цей час ще не встигла стати ризиком підготовки України до Євро. А от неспроможність чи неготовність системи державного управління певні проблеми створила. У першу чергу тому, що українська система державного управління до цього часу не планувала і не реалізовувала такі масштабні проекти”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр І.ВАСЮНИК під час другого засідання українсько-польського Комітету з питань підготовки до Євро-2012, яке проходило у Києві 19 вересня, заявив, що Україна до 1 жовтня планує остаточно затвердити структуру управління підготовкою до проведення чемпіонату.

Зараз в Україні підготовкою до Євро-2012 займаються декілька структур: Координаційна рада на чолі з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, Міжвідомчий організаційний комітет на чолі з віце-прем’єром І.ВАСЮНИКОМ, Національне агентство на чолі з Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ.

Крім того, у кожному міністерстві введена посада заступника міністра з питань підготовки до Євро-2012.