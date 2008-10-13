За кілька днів завершиться демонтаж ТРЦ «Троїцький»

До завершення демонтажу наземної частини торгівельно-розважального центру «Троїцький», що на площі перед НСК «Олімпійський» залишилося декілька днів.

Як повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, вже виконано близько 95% робіт. Наразі залишився один зі складних етапів, адже через невелику відстань між недобудовою та шахтою станції метрополітену, працівники мають бути вкрай обережними.

«Роботи йдуть згідно графіка, ми встигаємо до визначеного терміну завершити демонтаж. Над цим завданням працюють висококваліфіковані працівники ВАТ «Метробуд», тому ми впевнені, що робота буде виконана вчасно та якісно. Після повного демонтажу залишиться лише підземний паркінг, а територію перед НСК «Олімпійський» впорядкують», – додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що на демонтаж торгівельно-розважального центру на площі перед НСК «Олімпійський» з міського бюджету було виділено 28 млн. грн. Роботи з демонтажу було відновлено 19 липня о 8:00. Саме тоді Міністерство юстиції відкликало позовну заяву до Господарського суду, якою оскаржувало угоду про демонтаж наземної частини торгівельно-розважального центру між компанією «Юджин», КМДА та Державним управлінням справами.

Прес-служба Київської міської державної адміністрації