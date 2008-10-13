Добкін: Харків вже сьогодні може приймати матчі за вимогами УЄФА

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН переконаний, що Харків уже сьогодні готовий приймати футбольні матчі на рівні вимог УЄФА.

На його думку, про це свідчить високий рівень організації зустрічі між збірними України та Хорватії, повідомляється на сайті Харківської міської ради.

“Організація цього матчу, як і попереднього – з турецьким «Бешикташем», свідчить про те, що Харків вже сьогодні демонструє готовність до проведення футбольних заходів із урахуванням вимог УЄФА”, - сказав М.ДОБКІН.

Він додав, що хорватські та українські вболівальники і тренери дали найвищу оцінку організації останнього матчу між збірними. А стадіон «Металіст» цієї суботи вмістив рекордну кількість вболівальників – 38,5 тисяч людей.

Мер зазначив, що наразі активно реконструюється стадіон «Металіст», розпочато роботи по зведенню сучасного аеропорту.

“Харків виконає всі умови для проведення подібних заходів і подарує вболівальникам великого футболу справжнє свято”, - переконаний М.ДОБКІН.