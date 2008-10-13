До ЧЄ-2012 Київ закупить лікарням сучасне медичне обладнання

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів Києва необхідним обладнанням та в рамках підготовки столиці до проведення чемпіонату Євро-2012, підписав розпорядження про придбання медичного устаткування у поточному році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У 2008 році для реалізації заходів міської цільової програми підготовки та проведення в Києві фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, 4,7 млн грн спрямують на закупівлю медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування для лікувально-профілактичних закладів міста.

З метою автоматичної обробки інформації 1 млн. грн. виділять з київського бюджету на закупівлю устаткування цифрової автоматичної електронної станції для Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Ще 300 тис. грн. буде направлено на устаткування автоматичної обробки інформації для Київського міського інформаційно-обчислювального центру.

«Сьогодні столиця інтенсивно готується до того, щоб з гідністю провести чемпіонат і гостинно прийняти команди-учасниці Євро-2012 та гостей чемпіонату. До чемпіонату ми готуємо не лише головний стадіон країни, а й медичні установи, заклади культури та освіти. У режимі підготовки працюють служби пожежної безпеки, охорони правопорядку», – зауважив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Крім того, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, до Євро-2012 буде побудовано понад 50 нових готелів, реконструйовано та модернізовано десятки клінічних лікарень, закладів культури, зон відпочинку. Практично повністю буде оновлено транспортну інфраструктуру, побудовано сміттєспалювальний та мулоспалювальний заводи.

«І це далеко не повний перелік всіх робіт, які ведуться в ході підготовки до чемпіонату», - наголосив перший заступник голови КМДА.

Згідно з підписаним розпорядженням, Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА доручено провести тендери на придбання вказаного обладнання, виробів медичного призначення та інформаційного забезпечення.

Нагадаємо, що раніше інспектори УЄФА відзначили в Києві серед найбільш підготовлених до проведення чемпіонату Євро-2012 медичну галузь.