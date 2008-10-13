Завершено розробку Концептуального проекту реконструкції НСК ”Олімпійський”

10 жовтня у Києві Крістіан ХОФФМАНН, директор німецької компанії gmp - головного проектувальника реконструкції НСК "Олімпійський", передав виконуючому обов`язки генерального директора ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" Дмитру ЧЕРНЯВСЬКОМУ перший пакет проектно-кошторисної документації – Концептуальний проект, або техніко-економічне обгрунтування (ТЕО).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Документ містить головні архітектурно-будівельні, інженерні та технологічні рішення спортивного комплексу, а також обгрунтування кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт.

Після розгляду на засіданні містобудівної ради Києва та в Мінрегіонбуді техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) буде надано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Затвердження Урядом цього документу дасть можливість розпочати процедуру проведення тендера для визначення генерального підрядника з реконструкції НСК "Олімпійський".

Концептуальний проект розроблений архітекторами компанії gmp згідно угоди на виконання проектних робіт з реконструкції НСК "Олімпійський", яка була підписана між держпідприємством "НСК "Олімпійський" та компанією gmp 6 серпня 2008 року.