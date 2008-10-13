Павленко погрозив львівським чиновникам відставками

Міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО закликає львівську владу прискорити підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться у 2012 році.

Інакше міністр погрозив і мерові, і депутатам Львівської міськради відставками, передає Sportanalytic.com.

"Я вам гарантую, що спуску сьогодні Львову не буде... Якщо ви провалите цей проект, то ні вас, ні міськради не буде в кріслах, львів`яни вам такого не пробачать", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО, звертаючись до мера Львова Андрія САДОВОГО.

Міністр зазначив, що цього тижня до Львова відправиться його заступник Ростислав КАРАНДЄЄВ, який є національним експертом по стадіонах, щоб допомогти місту вирішити проблему будівництва арени.

Нагадаємо, австрійська компанія Alpine Bau Gmbh і Львівська міська рада відмовилися підписувати угоду один з одним про будівництво стадіону у Львові до ЄВРО-2012.

Австрійці почали наполягати на збільшенні ціни споруди стадіону з заздалегідь задекларованих 85 млн євро до 120 млн євро, на що не погодилися представники мерії. При цьому австрійці обгрунтовували свою вимогу тим, що, подаючи первинний кошторис, вони помилилися в розрахунках.

Обласні депутати у відповідь пред`явили звинувачення австрійської компанії в корупційних схемах і звернулися у Генпрокуратуру і СБУ з вимогою перевірити причетність компанії до корупції.