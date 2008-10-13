Мінтрансзв`язку інформує про стан підготовки до Євро-2012

Міністерство транспорту та зв`язку України інформує про стан підготовки галузі до Євро-2012.

Зокрема, щодо підготовки аеропортів. Розпочато фінансування за рахунок коштів державного бюджету проектних робіт з реконструкції аеродрому ДП „Міжнародний аеропорт „Запоріжжя” у розмірі майже 900 тис. грн.

Фахівцями Державіаадміністрації та Мінтрансзв’язку опрацьовано проект Угоди, підготовленої Харківською міською радою, між Харківською міськрадою та Мінтрансзв’язку щодо спільних заходів, спрямованих на будівництво та реконструкцію аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Харків» та визначено ряд зауважень до неї.

Протягом минулого тижня проведено наради за участю представників Державіаадміністації, Донецької обласної ради, КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк», КП «Дирекція по капітальному будівництву та реконструкції міжнародного аеропорту «Донецьк», Украероруху та УДПТНДІЦА «Украеропроект» з метою врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою Донецького аеропорту до Євро-2012.

Продовжує роботу спільна робоча група, що складається з фахівців Державіаадміністрації та Міноборони, щодо передачі майна військового містечка №58, розташованого у смт. Скнилів Львівської області, від Міноборони в управління Мінтрансзв’язку

Про обсяги підготовки автомобільних доріг до Євро-2012 у 2009 році повідомили в Укравтодорі. Так, у 2009 році Укравтодор, згідно з Державною цільовою програмою, планує наступне фінансування основних об’єктів:

а/д М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ – 498,47 млн грн;

а/д М-03 Київ - Харків – 608,16 млн грн;

а/д М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине – 560,53 млн грн;

а/д М-05 Киів – Одеса – 688,37 млн грн;

а/д М-06 Київ – Чоп – 1127,62 млн грн;

а/д М-07 Киів – Ковель – Ягодин – 404,99 млн грн;

Велика кільцева а/д – 1104,00 млн грн.