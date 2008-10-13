Розпочато роботи з реконструкції аеропорту ”Запоріжжя”

Розпочато фінансування за рахунок коштів державного бюджету проектних робіт з реконструкції аеродрому Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» у розмірі 891 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку України.

Нагадаємо, що Постановою від 1 жовтня 2008 р. № 880 Кабінет Міністрів України вніс зміни у додаток до Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва, реконструкції та ремонту аеропортів державної і комунальної власності затвердженого постановою Кабміну від 21 травня 2008 р. № 505.

Відповідно до нової редакції додатку, Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» отримує 1,98 млн. грн. бюджетних коштів для виготовлення проектної документації на реконструкцію аеродрому.

Довідка УНІАН. ДП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" має аеродром спільного базування, класу В, штучна злітно-посадкова смуга розміром 2500х42 м, армобетонне покриття.

Аеродром придатний до експлуатації повітряних суден типів Іл-62, Іл-76, Ту-154 та класом нижче цілодобово.

В аеропорту відкритий пункт пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення.

Аеровокзал має пропускну спроможність 120 пас/год.