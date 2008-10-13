Результати відбіркових матчів ЧС-2010 з футболу

Результати відбіркових матчів чемпіонату світу-2010 з футболу за участю європейських національних збірних: Група 1 Угорщина - Албанія - 2:0 (0:0) Голи: 1:0 - Торгхеле (49), 2:0 - Юбж (82) Данія - Мальта - 3:0 (2:0) 1:0 - Ларсен (10), 2:0 - Аггер (29, пенальті), 3:0 - Ларсен (47) Швеція - Португалія 0:0 Група 2 Швейцарія - Латвія - 2:1 (0:0) 1:0 - Фрай (63), 1:1 - Івановс (71), 2:1 - Нкуфо (73) Вилучення: Лайзанс (69) Греція - Молдова - 3:0 (2:0) 1:0 - Харістеас (32), 2:0 - Карсураніс (39), 3:0 - Харістеас (51) Люксембург - Ізраїль - 1:3 (1:1) 0:1 - Бенайюн (2, пенальті), 1:1 - Петерс (14), 1:2 - Голан (52), 1:3 - Тоема (82) Група 3 Польща - Чехія - 2:1 (1:0) 1:0 - Боржек (26), 2:0 - Блажчиковський (52), 2:1 - Фенін (87) Сан-Маріно - Словаччина - 1:3 (1:2) 0:1 - Сестак (32), 0:2 - Козак (39), 1:2 - Селва (45), 1:3 - Кархан (50) Словенія - Північна Ірландія - 2:0 (0:0) Голи: 1:0 - Новакович (84), 2:0 - Любянкич (85) Група 4 Фінляндія - Азербайджан 1:0 (0:0) 1:0 - Форсселл (61, пенальті) Уельс - Ліхтенштейн - 2:0 (1:0) 1:0 - Едвардс (42), 2:0 - Фрік (80 автогол) Німеччина - Росія - 2:1 (2:0) 1:0 - Подольскі (9), 2:0 - Баллак (28), 2:1 - Аршавін (51) Група 5 Туреччина - Боснія і Герцеговина 2:1 (1:0) 0:1 - Дзеко (26), 1:1 - Тюран (51), 2:1 - Ердінч (66) Бельгія - Вірменія - 2:0 (2:0) 1:0 - Сонк (21), 2:0 - Феллаїні (38) Естонія - Іспанія - 0:3 (0:2) 0:1 - Хуаніто (34), 0:2 - Вілья (38), 0:3 - Пуйоль (69) Група 6 Англія - Казахстан - 5:1 (0:0) 1:0 - Фердінанд (52), 2:0 - Кучма (64 автогол), 2:1 - Кукеєв (68), 3:1 - Руні (76), 4:1 - Руні (86), 5:1 - Дефо (90) УКРАЇНА - Хорватія - 0:0 Англія - 9 очок (після 3-х ігор), УКРАЇНА - 7 (3), Хорватія - 4 (3), Білорусь - 3 (2), Казахстан - 3 (4), Андорра - 0 (3). Група 7 Фарерські острови - Австрія - 1:1 (0:0) 1:0 - Лекін (47), 1:1 - Штранцль (48) Сербія - Литва - 3:0 (2:0) 1:0 - Іванович (6), 2:0 - Красич (34), 3:0 - Жигич (82) Румунія - Франція - 2:2 (2:1) 1:0 - Петре (5), 2:0 - Гоян (17), 2:1 - Рібері (37), 2:2 - Гюркуфф (69) Група 8 Грузія - Кіпр - 1:1 (0:0) 0:1 - Константіну (66), 1:1 - Кобіашвілі (73) Болгарія - Італія - 0:0 (0:0) Група 9 Шотландія - Норвегія - 0:0 Нідерланди - Ісландія - 2:0 (1:0) 1:0 - Матійсен (15), 2:0 - Хунтелаар (65).

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