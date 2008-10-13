Результати відбіркових матчів ЧС-2010 з футболу

11:29, 13 жовтня 2008
Футбол 2012
0

Результати відбіркових матчів чемпіонату світу-2010 з футболу за участю європейських національних збірних:

Група 1

Угорщина - Албанія - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Торгхеле (49), 2:0 - Юбж (82)

Данія - Мальта - 3:0 (2:0)

1:0 - Ларсен (10), 2:0 - Аггер (29, пенальті), 3:0 - Ларсен (47)

Швеція - Португалія 0:0

Група 2

Швейцарія - Латвія - 2:1 (0:0)

1:0 - Фрай (63), 1:1 - Івановс (71), 2:1 - Нкуфо (73)

Вилучення: Лайзанс (69)

Греція - Молдова - 3:0 (2:0)

1:0 - Харістеас (32), 2:0 - Карсураніс (39), 3:0 - Харістеас (51)

Люксембург - Ізраїль - 1:3 (1:1)

0:1 - Бенайюн (2, пенальті), 1:1 - Петерс (14), 1:2 - Голан (52), 1:3 - Тоема (82)

Група 3

Польща - Чехія - 2:1 (1:0)

1:0 - Боржек (26), 2:0 - Блажчиковський (52), 2:1 - Фенін (87)

Сан-Маріно - Словаччина - 1:3 (1:2)

0:1 - Сестак (32), 0:2 - Козак (39), 1:2 - Селва (45), 1:3 - Кархан (50)

Словенія - Північна Ірландія - 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - Новакович (84), 2:0 - Любянкич (85)

Група 4

Фінляндія - Азербайджан 1:0 (0:0)

1:0 - Форсселл (61, пенальті)

Уельс - Ліхтенштейн - 2:0 (1:0)

1:0 - Едвардс (42), 2:0 - Фрік (80 автогол)

Німеччина - Росія - 2:1 (2:0)

1:0 - Подольскі (9), 2:0 - Баллак (28), 2:1 - Аршавін (51)

Група 5

Туреччина - Боснія і Герцеговина 2:1 (1:0)

0:1 - Дзеко (26), 1:1 - Тюран (51), 2:1 - Ердінч (66)

Бельгія - Вірменія - 2:0 (2:0)

1:0 - Сонк (21), 2:0 - Феллаїні (38)

Естонія - Іспанія - 0:3 (0:2)

0:1 - Хуаніто (34), 0:2 - Вілья (38), 0:3 - Пуйоль (69)

Група 6

Англія - Казахстан - 5:1 (0:0)

1:0 - Фердінанд (52), 2:0 - Кучма (64 автогол), 2:1 - Кукеєв (68), 3:1 - Руні (76), 4:1 - Руні (86), 5:1 - Дефо (90)

УКРАЇНА - Хорватія - 0:0

Англія - 9 очок (після 3-х ігор), УКРАЇНА - 7 (3), Хорватія - 4 (3), Білорусь - 3 (2), Казахстан - 3 (4), Андорра - 0 (3).

Група 7

Фарерські острови - Австрія - 1:1 (0:0)

1:0 - Лекін (47), 1:1 - Штранцль (48)

Сербія - Литва - 3:0 (2:0)

1:0 - Іванович (6), 2:0 - Красич (34), 3:0 - Жигич (82)

Румунія - Франція - 2:2 (2:1)

1:0 - Петре (5), 2:0 - Гоян (17), 2:1 - Рібері (37), 2:2 - Гюркуфф (69)

Група 8

Грузія - Кіпр - 1:1 (0:0)

0:1 - Константіну (66), 1:1 - Кобіашвілі (73)

Болгарія - Італія - 0:0 (0:0)

Група 9

Шотландія - Норвегія - 0:0

Нідерланди - Ісландія - 2:0 (1:0)

1:0 - Матійсен (15), 2:0 - Хунтелаар (65).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter