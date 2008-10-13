Михайличенко: у матчі з хорватами хлопці виконали план

Відбірковий матч ЧС-2010 з командою Хорватії був дуже напруженим, але гравці збірної України виконали план - нівелювали кращі якості гостей.

Про це сказав головний тренер збірної України Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО у післяматчевому інтерв`ю.

“Наша молода команда не має такого досвіду, як хорвати. Хлопці виконали план - нівелювати кращі якості гостей. Не все, звичайно, вийшло, але наші футболісти показали характер”, - сказав О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

За його словами, українці не дали хорватам розгорнути гру на флангах і, таким чином, позбавили суперників однієї з головних сильних сторін.

О.МИХАЙЛИЧЕНКО, в основному, задоволений грою підопічних в обороні і вважає, що гольові моменти у нашої збірної теж були, хоча і не такі явні,як у гостей.

На його думку, забити м’яч завадило те, що більшість гравців атаки відпрацьовували в обороні і їх не вистачало, коли команда йшла вперед. Ще однією причиною, за словами тренера, є те, що українці старалися не грати у відкритий футбол, чого не варто робити у матчі з хорватами.

“Як би там не було, але в атаці ми не змогли зіграти так агресивно, як хотілося б, особливо у другому таймі. Над цим ми, звичайно, будемо працювати”, - зазначив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.