Україна посіла друге місце у відбірковій групі Чемпіонату світу з футболу-2010

Футболісти національної збірної України у матчі 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2010 (група 6) 11 жовтня зіграли у Харкові внічию з командою Хорватії, одним із головних конкурентів за путівку на ЧС-2010.

Зустріч на стадіоні "Металіст", на якій були присутні 42 тисячі глядачів, обслуговувала суддівська бригада з Голландії. Головний арбітр - Ерік БРААМХААР, лайнсмени - Ар`є Брінк КІШПАЛЬ і Патрік ГЕРРІТСЕН.

В іншій зустрічі 6-ї групи англійці вдома розгромили команду Казахстану - 5:1.

Становище команд на період зимової перерви: Англія - 9 очок (після 3-х ігор), УКРАЇНА - 7 (3), Хорватія - 4 (3), Білорусь - 3 (2), Казахстан - 3 (4), Андорра - 0 (3).

Україна – Хорватія – 0:0

Харків, ОСК «Металіст»

Україна: Пятов, Ярмаш, Чигринський, Михалик, Шевчук, Тимощук, Левченко (Кравченко, 83), Назаренко, Алієв, Голайдо, Шевченко.

Хорватія: Плетікоса, Чорлука, Шимуніч, Кріжанац, Праньїч, Срна, Вукоєвіч, Н.Ковач, Модріч, Ракитіч (Манджукич, 82), Оліч.

Попередження: Кравченко (84) – Н. Ковач (44), Срна (70).