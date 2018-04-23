Львів один на один з Євро-2012 – чи вистачить сили дійти до фіналу?

Львів черговий раз грає з долею ва-банк. Тривалий кількамісячний марафон переговорів міської влади з австрійською компанії «ALPINE BAU GmbH», котра мала стати генпідрядником будівництва стадіону до Євро-2012, закінчився нічим. 8 жовтня Львівська міськрада отримала листа від керівництва компанії з повідомленням, що «ALPINE» відмовляється від підписання запропонованої містом угоди на генпідряд згідно з затвердженим проектом та кошторисом. Австрійці зажадали за будівництво на 20-30 млн євро більше, ніж було попередньо домовлено: замість 85 млн євро – 105 - 110 млн.

Міська влада, природно, не може заплатити такі гроші, тому відмовилася від послуг. Та й Міністерства економіки 14 серпня надало місту дозвіл на підписання угоди з будівництва стадіону з єдиним виконавцем – компанією ALPINE Україна – згідно з поданим проектом та кошторисом, який передбачав максимальну вартість робіт 609 млн. грн.

Разом з тим, Львівська міськрада і особисто мер Андрій Садовий уже встигли заспокоїти всіх, підтвердивши свої зобов’язання, надані УЄФА щодо будівництва арени до ЧЄ-12 у Львові. Вони запевнили, що механізм відбору нового генерального підрядника будівництва із нинішнім проектом і кошторисом буде оприлюднено найближчим часом. Визначитися планують у вівторок, 14 жовтня, - оголосити тендер, щоб упродовж двох-трьох тижнів всі фірми подали свої пропозиції (мабуть, під Покрову сподіваються на благословення Боже). Все, як було і раніше – тривала тяганина, час “Ч” і пошук рішення в пожежному порядку. Можна було б заспокоїтися, сказати, що повторюється недалеке минуле, але цього разу кінцівка не та.

Вчора, 9 жовтня, тобто, наступного дня після “перемоги над Альпіною”, А.Садовий у притаманній сучасним публічним особам манері, спробував гучно грюкнути дверима і піти з кабінету – мовляв, місцеві політичні опоненти і заздрісники намагаються змістити його та розікрасти міські землі (нічого не нагадує – знову зрадники, вороги, чиясь “рука”). Міський голова оприлюднив заяву у ЗМІ та звернувся до Президента, прохаючи його призначити перевибори міськради і мера (мабуть, провів паралель з Радою). Але звичайна калька тут неможлива – позачергові вибори місцевих органів влади призначає парламент, а його, ніби-то, вже немає і всі “змушені” залишатися на своїх місцях (чи містах).

Тож ситуація склалася, м’яко кажучи, неприємна – договору на будівництво стадіону немає, інвестор переважно віртуальний, а той, хто виступив гарантом, думає радше про близькі вибори, ніж про далекий футбол.

За таких обставин УНІАН звернувся до Федерації футболу України та Нацагентства з питань Євро-2012 з проханням надати своє бачення та коментарі щодо шансів Львова стати приймаючим містом і реакції на ситуацію, що склалася.

Керівник Управління інформаційної політики ФФУ Сергій Васильєв:ЛЬВІВ`ЯНИ - САМІ СОБІ РЕЖИСЕРИ. - Давайте відштовхуватимемося від того, що після приїзду Григорія Суркіса з Бордо, де він, по суті, удруге відстояв перемогу в боротьбі за право проведення Євро в Польщі і Україні, президент ФФУ заявив, що з цієї миті починається новий відлік часу для міст-учасників Євро-2012. Всі вони, і Київ, і Донецьк, і Дніпропетровськ, і Львів, і Харків і Одеса вже не діляться на «резервні» та «основні». УЄФА анулює цю градацію і самостійно визначатиме приймаючі території у міру їх готовності до турніру, сказав С.Васильєв.

- Якщо ж наші міста продовжуватимуть заповнювати інформаційний простір навколо себе суцільними скандалами і демонструвати свою нерішучість, то вони автоматично втратять цю унікальну можливість.

Коментуючи ситуацію, він заявив: «Львів`яни - самі собі режисери в питанні підготовки до турніру. Яку роль вони виберуть для себе, як зіграють її, такий результат і одержать на виході. Григорій Суркіс чітко і однозначно попередив всіх про жорстку конкуренцію між всіма містами претендентами. Перспектива проведення Євро-2012 в галицькій столиці знаходиться виключно в руках самих її жителів».

Заступник голови Нацагетства України з питань Євро-2012 Євген Вілінський: У ЛЬВОВА ШАНСИ Є, ЯКЩО...

- У Львова шанси є. Якщо громада буде тиснути на владу, а влада буде приймати належні управлінські рішення, то Львів буде належним чином підготовлений і прийматиме участь у Євро-2012. А якщо будуть продовжуватися нічим не підкріплені обіцянки і розповіді про велику кількість інвесторів, про що завгодно, а нічого не буде робитися... Якщо не приїде екскаватор і не почне копати вже на місці стадіону, Львів, відповідним чином, вилетить з числа міст, які приймають Євро.

Є.Вілінський підкреслив, що в питанні футбольного турніру 2012 року найважливішою є роль громади міста – якщо жителі зацікавлені, то у них є достатньо важелів, аби вплинути на темпи підготовки турніру

- Ми нікого не хочемо змушувати брати участь в Євро. Якщо львів’янам це не потрібно... Це вибір свідомий повинен бути львів’ян. Це конкуренція. Ми можемо запропонувати можливості, але змушувати їх використовувати – це питання місцевої влади.

Тож можемо засвідчити, що рішення УЄФА в Бордо почало діяти в Україні. Як і говорили, тепер все в руках приймаючих міст, тобто їхніх громад, мерів та міських рад. З центру більше вже не будуть бігти на допомогу по першому ж поклику – там можуть щось запропонувати, порадити, підказати, а все інше мають робити на місцях.

От і вийшло, що Львів залишився один на один з підготовкою Євро-2012 – чи вистачить сили дійти до фіналу чемпіонату залежить, як бачимо, від самих львів’ян та обраних ними “менеджерів”.

Володимир Сидоренко