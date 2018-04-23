Львів один на один з Євро-2012 – чи вистачить сили дійти до фіналу?
Альпіна відмовилася будувати стадіон. Міська влада підтверджує гарантії, дані УЄФА, заспокоює і... готується піти на дочасні вибори. Настала черга почути голос народу?
Львів черговий раз грає з долею ва-банк. Тривалий кількамісячний марафон переговорів міської влади з австрійською компанії «ALPINE BAU GmbH», котра мала стати генпідрядником будівництва стадіону до Євро-2012, закінчився нічим. 8 жовтня Львівська міськрада отримала листа від керівництва компанії з повідомленням, що «ALPINE» відмовляється від підписання запропонованої містом угоди на генпідряд згідно з затвердженим проектом та кошторисом. Австрійці зажадали за будівництво на 20-30 млн євро більше, ніж було попередньо домовлено: замість 85 млн євро – 105 - 110 млн.
Міська влада, природно, не може заплатити такі гроші, тому відмовилася від послуг. Та й Міністерства економіки 14 серпня надало місту дозвіл на підписання угоди з будівництва стадіону з єдиним виконавцем – компанією ALPINE Україна – згідно з поданим проектом та кошторисом, який передбачав максимальну вартість робіт 609 млн. грн.
Разом з тим, Львівська міськрада і особисто мер Андрій Садовий уже встигли заспокоїти всіх, підтвердивши свої зобов’язання, надані УЄФА щодо будівництва арени до ЧЄ-12 у Львові. Вони запевнили, що механізм відбору нового генерального підрядника будівництва із нинішнім проектом і кошторисом буде оприлюднено найближчим часом. Визначитися планують у вівторок, 14 жовтня, - оголосити тендер, щоб упродовж двох-трьох тижнів всі фірми подали свої пропозиції (мабуть, під Покрову сподіваються на благословення Боже). Все, як було і раніше – тривала тяганина, час “Ч” і пошук рішення в пожежному порядку. Можна було б заспокоїтися, сказати, що повторюється недалеке минуле, але цього разу кінцівка не та.
Вчора, 9 жовтня, тобто, наступного дня після “перемоги над Альпіною”, А.Садовий у притаманній сучасним публічним особам манері, спробував гучно грюкнути дверима і піти з кабінету – мовляв, місцеві політичні опоненти і заздрісники намагаються змістити його та розікрасти міські землі (нічого не нагадує – знову зрадники, вороги, чиясь “рука”). Міський голова оприлюднив заяву у ЗМІ та звернувся до Президента, прохаючи його призначити перевибори міськради і мера (мабуть, провів паралель з Радою). Але звичайна калька тут неможлива – позачергові вибори місцевих органів влади призначає парламент, а його, ніби-то, вже немає і всі “змушені” залишатися на своїх місцях (чи містах).
Тож ситуація склалася, м’яко кажучи, неприємна – договору на будівництво стадіону немає, інвестор переважно віртуальний, а той, хто виступив гарантом, думає радше про близькі вибори, ніж про далекий футбол.
За таких обставин УНІАН звернувся до Федерації футболу України та Нацагентства з питань Євро-2012 з проханням надати своє бачення та коментарі щодо шансів Львова стати приймаючим містом і реакції на ситуацію, що склалася.
Керівник Управління інформаційної політики ФФУ Сергій Васильєв:ЛЬВІВ`ЯНИ - САМІ СОБІ РЕЖИСЕРИ. - Давайте відштовхуватимемося від того, що після приїзду Григорія Суркіса з Бордо, де він, по суті, удруге відстояв перемогу в боротьбі за право проведення Євро в Польщі і Україні, президент ФФУ заявив, що з цієї миті починається новий відлік часу для міст-учасників Євро-2012. Всі вони, і Київ, і Донецьк, і Дніпропетровськ, і Львів, і Харків і Одеса вже не діляться на «резервні» та «основні». УЄФА анулює цю градацію і самостійно визначатиме приймаючі території у міру їх готовності до турніру, сказав С.Васильєв.
- Якщо ж наші міста продовжуватимуть заповнювати інформаційний простір навколо себе суцільними скандалами і демонструвати свою нерішучість, то вони автоматично втратять цю унікальну можливість.
Коментуючи ситуацію, він заявив: «Львів`яни - самі собі режисери в питанні підготовки до турніру. Яку роль вони виберуть для себе, як зіграють її, такий результат і одержать на виході. Григорій Суркіс чітко і однозначно попередив всіх про жорстку конкуренцію між всіма містами претендентами. Перспектива проведення Євро-2012 в галицькій столиці знаходиться виключно в руках самих її жителів».
Заступник голови Нацагетства України з питань Євро-2012 Євген Вілінський: У ЛЬВОВА ШАНСИ Є, ЯКЩО...
- У Львова шанси є. Якщо громада буде тиснути на владу, а влада буде приймати належні управлінські рішення, то Львів буде належним чином підготовлений і прийматиме участь у Євро-2012. А якщо будуть продовжуватися нічим не підкріплені обіцянки і розповіді про велику кількість інвесторів, про що завгодно, а нічого не буде робитися... Якщо не приїде екскаватор і не почне копати вже на місці стадіону, Львів, відповідним чином, вилетить з числа міст, які приймають Євро.
Є.Вілінський підкреслив, що в питанні футбольного турніру 2012 року найважливішою є роль громади міста – якщо жителі зацікавлені, то у них є достатньо важелів, аби вплинути на темпи підготовки турніру
- Ми нікого не хочемо змушувати брати участь в Євро. Якщо львів’янам це не потрібно... Це вибір свідомий повинен бути львів’ян. Це конкуренція. Ми можемо запропонувати можливості, але змушувати їх використовувати – це питання місцевої влади.
Тож можемо засвідчити, що рішення УЄФА в Бордо почало діяти в Україні. Як і говорили, тепер все в руках приймаючих міст, тобто їхніх громад, мерів та міських рад. З центру більше вже не будуть бігти на допомогу по першому ж поклику – там можуть щось запропонувати, порадити, підказати, а все інше мають робити на місцях.
От і вийшло, що Львів залишився один на один з підготовкою Євро-2012 – чи вистачить сили дійти до фіналу чемпіонату залежить, як бачимо, від самих львів’ян та обраних ними “менеджерів”.
Володимир Сидоренко