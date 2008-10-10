У Донецьку до Євро-2012 буде створено три фан-зони

У Донецьку в рамках підготовки до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде створено три фан-зони.

Як повідомив учора на зустрічі з журналістами перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ, до Євро-2012 «у Донецьку планується створити три фан-зони, де буде розміщено плазмові екрани, створено всю інфраструктуру, що необхідна при великому скупченні людей, де буде забезпечено громадський порядок».

За словами С.ДЕРГУНОВА, фан-зонами стануть після оновлення та реконструкції міський парк ім. Щербакова і парк ім. Ленінського комсомолу, розташований навколо нового стадіону "Донбас-Арена". Крім того, як фан-зона буде використана центральна площа Донецька - площа ім. Леніна, зазначив С.ДЕРГУНОВ.