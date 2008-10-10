Суркіс закликає політсили не чіпати Євро-2012 під час виборів

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС закликає політичні сили не спекулювати темою «Євро-2012» у ході своїх парламентських передвиборчих кампаній.

Про це він заявив в ефірі програми «Шустер Live» на каналі ТРК «Україна» у четвер, 9 жовтня, відповідаючи на запитання “Чи вплинуть позачергові вибори на успішне проведення Євро-2012?».

Г.СУРКІС сказав, що був би нещирим, якби став стверджувати, що таке делікатна рослина, як проект Євро-2012, жодним чином не відреагує на зміни в політичному кліматі території, де її збираються не тільки виростити, але й зібрати плоди з цього унікального дерева за чотири з невеликим роки.

«Головним завданням у ситуації, що склалася, є збереження статус-кво Євро-2012 як загальнонаціонального гуманітарного проекту, який ні за яких обставин не може стати розмінною картою в одномоментній політичній кон`юнктурній боротьбі», - підкреслив президент ФФУ.

Він нагадав про засідання Виконкому УЄФА в Бордо, де заявив, що в Україні не було, немає і не може бути опозиції до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу. І саме такий зміст відповіді знайшов розуміння у керівництва УЄФА і дав нашій країні можливість продовжити процес підготовки до турніру.

На думку Г.СУРКІСА, після 18 квітня 2007 року весь без виключення український політикум повинен пройти випробування проектом Євро-2012, щоб довести суспільству свою дієздатність у вирішенні загальнодержавних завдань такого масштабу.

«Лідери всіх політичних сил задекларували серед своїх головних пріоритетів безумовне сприяння в просуванні проекту Євро-2012. Більшість наших співгромадян чекає і сподівається на позитивні результати цієї роботи», - підсумував керівник Федерації футболу.