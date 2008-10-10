Alpine відмовилася будувати стадіон до ЄВРО-2012 у Львові

Львів залишився без генпідрядника на будівництво нового стадіону до чемпіонату з футболу „Євро 2012”. Австрійська компанія „Alpine Bau GmbH”, яка розробила проект, відмовилась будувати стадіон. Про це компанія офіційно вже повідомила владу міста.

Тривалі переговори завершились нічим. Австрійська Alpine Bau GmbH відмовляється будувати стадіон за 85 мільйонів євро, причому цю суму сама ж компанія і розрахувала, повідомляє Німецька хвиля. Тепер „Alpine” хоче на 20-30 мільйонів євро більше, каже мер Львова Андрій Садовий.

Втім, піти на таке місто не може, уточнює мер, бо вже пройдено чималий шлях отримання дозвільних документів, в тому числі - і з міністерства економіки. І у всіх дозволах є сума у 85 мільйонів євро. Садовий переконаний, що ситуація не є критичною: „Нічого страшного не бачу. Сьогодні є ряд інших пропозицій, і найближчими днями ми визначимося, хто виконуватиме цю функцію. Є німецькі компанії, італійські, канадські й українські. Я стою на позиції, що генпідрядником має бути та компанія, яка має досвід будівництва стадіонів за вимогами УЄФА”.

Мер також повідомив, що співпраця з німецькою компанією „Hoсhtief”, яка збудувала стадіон у Дніпропетровську, теж розглядається.

Згідно з умовами УЄФА, будівництво стадіону мають завершити 2010 року.