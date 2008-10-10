На Донеччині до ЧЄ-12 розроблять 10 туристичних маршрутів по регіону

У Донецькій області до майбутнього проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 розроблять 10 туристичних маршрутів по території регіону. Про це повідомив сьогодні на зустрічі з журналістами перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Сергій ДЕРГУНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, сьогодні «все знаходиться в процесі підготовки - готуються і карти області, і карти туристичних маршрутів. Турмаршрути офіційні, вже задекларовані».

До числа регіональних туристичних маршрутів входять: Святогірський історико-архітектурний заповідник, Артемівський завод шампанських вин, Великоанадольський ліс, заповідники «Кам`яні могили» і «Хомутовський степ, регіональний ладшафтний парк «Меотіда», соляні шахти м. Соледар, природний парк «Клебан – Бик», конезавод «Шахтар», фабрика-музей ретро-автомобилей «Самоход». У семи точках Донецької області, як за давніх часів, поставлять козацькі вежі, а найцікавіші туристичні маршрути замкнуть в «Золоте кільце Донбасу».

Крім того, за словами С.ДЕРГУНОВА, в Донецьку до Євро-2012 будуть створені три фан-зони.

«У Донецьку планується створити три фан-зони, де будуть розміщені плазмові екрани, де буде створена вся інфраструктура, необхідна при великому скупченні людей, де буде забезпечений громадський порядок».

За словами заступника губернатора, фан-зонами стануть після оновлення і реконструкції міський парк ім. Щербакова і парк ім. Ленінського комсомолу. Також як фан-зона буде використана центральна площа міста - ім. Леніна, сказав С.ДЕРГУНОВ.