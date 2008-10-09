Україна запрошує сирійський капітал до участі у проектах Євро-2012
11:15, 09 жовтня 2008Футбол 2012
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Турчинов у Дамаску
Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Україна зацікавлена в участі сирійського капіталу в проектах зі створення інфраструктури до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час засідання в Дамаску Міжурядової українсько-сирійської комісії з торговельно-економічної співпраці.
«Україна готується до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Я знаю, що в Сирії є багато футбольних уболівальників, і ми будемо раді не тільки їх бачити на турнірі, а й розраховуємо на участь сирійських інвесторів у створенні потужної інфраструктури для Євро-2012», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
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